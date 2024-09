Para Julián Araujo es un sueño trabajar con el 'Vasco' Aguirre: "Un entrenador que necesitaba"

La llegada de Javier 'Vasco' Aguirre a la Selección Mexicana trajo una exigencia diferente a los jugadores. Así lo consideró Julián Araujo, quien en entrevista con TNT Sports, en la cual también destacó que el estratega les da ciertas libertades a la hora de los partidos.

"La verdad que era algo que necesitábamos, un cambio donde nos exigen mucho. El Vasco, todos lo conocemos. Tiene personalidad, tiene sus ideas, pero lo más importante es que nos deja ser nosotros mismos. Nos dan dos, tres cositas donde podemos mejorar, donde podemos hacer daño, pero igual durante el partido tenemos que tomar decisiones nosotros mismos", declaró el defensa.

Araujo señaló que no solo Aguirre, sino todo su equipo de trabajo, incluido Rafael Márquez como auxiliar, han representado un cambio positivo. "Una de las cosas que nos dijo el Vasco era que a lo mejor un equipo nos puede ganar con calidad, pero con patadas no y es una guerra para nosotros, es un orgullo ponernos el escudo".

"Para mí es un sueño cada vez que me pongo esa camiseta, la playera. Muy agradecido por otra convocatoria y espero que sea otra de muchas", añadió el zaguero de Bournemouth, quien añadió que estar bajo el mando del 'Vasco' Aguirre era algo que anhelaba.

Julián no había nacido cuando Aguirre asumió el cargo del Tri por primera vez y todavía no cumplía el año de edad cuando el estratega dirigió su primer Mundial, por lo que para el defensa es algo especial que se diera la oportunidad de coincidir. "Creo que era alguien que me tocaba en mi carrera. Un entrenador que quería, que necesitaba, que pone las cosas muy claras, que sabe lo que quiere de cada uno".

"La verdad que me encanta su forma de ser, cómo nos habla, cómo nos motiva antes de cada charla, de cada entreno. Nos motiva y nos hace sentir ese escudo, nos hace sentir por qué estamos ahí, quién estamos defendiendo, que estamos jugando por un país, no por un club y eso es lo más importante, nos hace sentir todos iguales, pero nos saca lo mejor de cada uno y nos exige mucho", añadió.

Julián Araujo, con la mente puesta en la Copa Mundial de 2026

Con 21 años, el joven defensa es uno de los futbolistas que, en lo que respecta a la edad, no tienen problema para llegar al certamen de la FIFA, el cual es el mayor anhelo del zaguero. "Es mi sueño. Eso lo tengo grabado en mi mente cada día que me despierto, cada día que llego al entreno aquí; al final de cuentas yo tengo que jugar bien aquí en mi club para ir a selección".

"Cada convocatoria, cada amistoso yo quiero estar ahí representando a México, que siempre ha sido un sueño. Y sí, lo tengo grabado en la mente, lo tengo en mi cuarto, lo tengo en la sala, lo tengo en la cocina, mi meta para 2026 es llegar al Mundial, y no nomás llegar, yo quiero ser titular y yo quiero jugar en ese Mundial", finalizó.

