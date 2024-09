Javier Aguirre no descarta el regreso de Carlos Vela a la Selección Mexicana

De cara a la próxima Fecha FIFA en la que la Selección Mexicana volverá a territorio azteca, Javier Aguirre atendió a los medios de comunicación en Puebla, sede del enfrentamiento ante el Valencia de España. El 'Vasco' reiteró su idea de tener las puertas abiertas para todos aquellos que sean viables y destacó el caso de Carlos Vela, a quien le hizo saber que también será observado.

“La verdad no le cierro la puerto a nadie, si los futbolistas son mexicanos por nacimiento o naturalización, no me fijo en otras cosas más que solamente estén en buen momento y que quieran estar en la selección. Es una condición, tienen que tener orgullo por la Selección. Me da gusto que Carlos vuelva, es mexicano, nos ha dado muchas alegrías, tiene talento, están las puertas abiertas para él y cualquiera”, declaró el estratega del Tri.

“Te diría, sin dar nombres propios, porque la pregunta lo pide, conozco bien a Memo y a Carlos, los conozco bien, mantengo charlas con los futbolistas que coincidieron conmigo. La puerta está abierta para todo”, agregó.

El Vasco confirmó una vez más que el compromiso y comportamiento del jugador fuera de las concentraciones y del terreno de juego siguen siendo factores importantes para ser tomados en cuenta y adelantó que en la próxima Fecha FIFA habrá nuevos jugadores.

“Sí, sí, son partidos de preparación, sí habrá gente nueva, que queremos ver cómo se comporta fuera del campo de juego. Dentro tenemos a todos muy vistos, cómo son ellos, su conducta, me ocupa el 365: sé qué haces, pero quiero ver qué haces el resto de la semana. Me ocupa mucho que entiendan en dónde están parados. Sí voy a llamar gente distinta”, finalizó Javier Aguirre.

