¿Qué no hacer hoy en CDMX por contaminación? Continúa Fase I de contingencia ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a las malas condiciones meteorológicas que impiden la dispersión de contaminantes.
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, persisten fenómenos como alta presión, baja nubosidad, radiación solar intensa y viento débil, lo que provoca acumulación de ozono y riesgos a la salud. Se estima que la calidad del aire será de Mala a Muy Mala, por lo que se activaron recomendaciones para la población y restricciones vehiculares.
Medidas para proteger tu salud
La CAMe pide a la ciudadanía evitar actividades al aire libre entre la 1 y las 7 de la tarde, especialmente en el caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Estas son algunas de las recomendaciones:
- No hacer ejercicio ni actividades recreativas al aire libre entre la 13:00 y las 19:00 hrs.
- Suspender eventos masivos, deportivos o culturales durante ese horario.
- No fumar, especialmente en espacios cerrados.
- Usar la app “Aire” o visitar www.aire.cdmx.gob.mx para revisar el estado del aire en tiempo real.
También se sugiere:
- Priorizar trabajo remoto, compras y trámites en línea.
- Evitar el uso de productos con solventes.
- Cargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 hrs.
- Reparar fugas de gas y reducir el uso de combustibles en casa.
Hoy No Circula: restricciones para este viernes
El viernes 9 de enero de 2026, de 5:00 a 22:00 h, NO deben circular los siguientes vehículos:
- Holograma 2.
- Holograma 1 con terminación 2, 4, 6, 8, 9 y 0.
- Holograma 00 y 0, engomado azul, placa terminación 9 y 0.
- Vehículos sin holograma (placas foráneas o de demostración).
- 50% de las unidades de gas LP sin válvula de desconexión seca con matrícula PAR.
- Vehículos de carga (excepto autorizados) de 6:00 a 10:00 h.
- Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 hrs. según las restricciones anteriores.
Las autoridades actualizarán la situación con un boletín oficial hoy viernes a las 15:00 hrs.