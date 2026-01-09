¿Qué no hacer hoy en CDMX por contaminación? Continúa Fase I de contingencia ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a las malas condiciones meteorológicas que impiden la dispersión de contaminantes.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, persisten fenómenos como alta presión, baja nubosidad, radiación solar intensa y viento débil, lo que provoca acumulación de ozono y riesgos a la salud. Se estima que la calidad del aire será de Mala a Muy Mala, por lo que se activaron recomendaciones para la población y restricciones vehiculares.

Este viernes continúa la Contingencia Ambiental en el Valle de México / Especial

Medidas para proteger tu salud

La CAMe pide a la ciudadanía evitar actividades al aire libre entre la 1 y las 7 de la tarde, especialmente en el caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Estas son algunas de las recomendaciones:

No hacer ejercicio ni actividades recreativas al aire libre entre la 13:00 y las 19:00 hrs.

Suspender eventos masivos, deportivos o culturales durante ese horario.

No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Usar la app “Aire” o visitar www.aire.cdmx.gob.mx para revisar el estado del aire en tiempo real.

Evita hacer ejercicio al aire libre por la mañana y tarde / Redes Sociales

También se sugiere:

Priorizar trabajo remoto, compras y trámites en línea.

Evitar el uso de productos con solventes.

Cargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 hrs.

Reparar fugas de gas y reducir el uso de combustibles en casa.

Procura usar cubrebocas en caso de salir a la calle / FREEPIK

Hoy No Circula: restricciones para este viernes

El viernes 9 de enero de 2026, de 5:00 a 22:00 h, NO deben circular los siguientes vehículos:

Holograma 2. Holograma 1 con terminación 2, 4, 6, 8, 9 y 0. Holograma 00 y 0, engomado azul, placa terminación 9 y 0. Vehículos sin holograma (placas foráneas o de demostración). 50% de las unidades de gas LP sin válvula de desconexión seca con matrícula PAR. Vehículos de carga (excepto autorizados) de 6:00 a 10:00 h. Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 hrs. según las restricciones anteriores.

Las autoridades actualizarán la situación con un boletín oficial hoy viernes a las 15:00 hrs.

Siguen sin circular Holograma 00 y 0 con engomado azul y placa terminación 9 y 0 / FREEPIK