VIDEO: Fuga de agua inunda calles de la GAM y desperdicia millones de litros

Como escena de una película catastrófica, así lucen las calles de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, luego de que durante las primeras horas de este 9 de enero se registrara una fuga de agua que ha provocado el desperdicio de millones de litros, además de la inundación de casas y negocios.
La fuga comenzó durante la madrugada
Fueron vecinos de la zona quienes reportaron que desde las primeras horas de este viernes se registró una fuga de agua en el cruce de la calle General Guadalupe Victoria, esquina con General Miguel Miramón.
La fuerza con la que el líquido brotaba desde la banqueta provocó el desbordamiento inmediato, generando anegaciones en la zona.
El agua se convirtió en un río
Debido a la inclinación característica del lugar, la fuga afectó a más calles, ya que el agua potable avanzó al menos cinco calles abajo, convirtiendo la vialidad en un auténtico río.
Esto complicó el paso de vehículos, motocicletas y peatones, mientras algunos vecinos realizaron maniobras improvisadas para evitar que el agua ingresara a sus viviendas y negocios.
Autoridades cerraron válvulas y comenzaron reparaciones
Tras los reportes ciudadanos, al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.
Las autoridades procedieron a cerrar las válvulas para frenar el desperdicio de más litros de agua y posteriormente iniciar los trabajos de reparación en la zona afectada.
#ULTIMAHORA Mega fuga de agua en Gral Miguel Miramón y Gral Guadalupe Victoria, Martín Carrera @TuAlcaldiaGAM @SEGIAGUA en el lugar. Vecinos comentan que realizaron una mala reparación de una fuga reportada ayer pic.twitter.com/WaEJZfXEYJ
— LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) January 9, 2026