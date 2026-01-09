VIDEO: Fuga de agua inunda calles de la GAM y desperdicia millones de litros

Como escena de una película catastrófica, así lucen las calles de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, luego de que durante las primeras horas de este 9 de enero se registrara una fuga de agua que ha provocado el desperdicio de millones de litros, además de la inundación de casas y negocios.

La fuga se originó en el cruce de las calles General Guadalupe Victoria y General Miguel Miramón/X: @LisetGlezG

La fuga comenzó durante la madrugada

Fueron vecinos de la zona quienes reportaron que desde las primeras horas de este viernes se registró una fuga de agua en el cruce de la calle General Guadalupe Victoria, esquina con General Miguel Miramón.

La fuerza con la que el líquido brotaba desde la banqueta provocó el desbordamiento inmediato, generando anegaciones en la zona.

Fueron millones de litros de agua potable los que se desperdiciaron/X: @LisetGlezG

El agua se convirtió en un río

Debido a la inclinación característica del lugar, la fuga afectó a más calles, ya que el agua potable avanzó al menos cinco calles abajo, convirtiendo la vialidad en un auténtico río.

Esto complicó el paso de vehículos, motocicletas y peatones, mientras algunos vecinos realizaron maniobras improvisadas para evitar que el agua ingresara a sus viviendas y negocios.

Hasta el lugar llegaron elementos de emergencia para iniciar las reparaciones/X: @yancolozano

Autoridades cerraron válvulas y comenzaron reparaciones

Tras los reportes ciudadanos, al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.

Las autoridades procedieron a cerrar las válvulas para frenar el desperdicio de más litros de agua y posteriormente iniciar los trabajos de reparación en la zona afectada.