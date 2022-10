Pedro López en su presentación como DT del Tri Femenil: 'Podemos ser referente mundial'

En su presentación como director técnico de la Selección Mexicana Femenil, el español Pedro López aseguró que México tiene potencial para convertirse en una de las potencias a nivel mundial y que ese mismo potencial lo llevó a aceptar la propuesta de la FMF.

“Para mi, era un reto importante, después de ganarlo todo en categorías inferiores. El poder posicionar a México donde se merece. Desde fuera me parece que tiene unas estructuras de las mejores del mundo y que tiene grandes jugadoras, luego llegó aquí y veo los medios materiales y humanos y veo que tienen más que muchas federaciones del mundo y estos 15 días he visto todos los partidos y mi pregunta es ¿cuántos países del mundo tiene este futbol femenil? , y es lo que me ilusiona, no vengo a un país que luche para ser un equipo normal, siento que tenemos potencial para ser un referente a nivel mundial “, señaló .

Por otra parte, el timonel ibérico habló sobre el llamado a Charlyn Corral, un tema de cuál conoce todas sus complicaciones. Sin embargo, dejó en claro que la FMF le otorgó libertad en la toma de decisiones, por lo que contará con las jugadoras que atraviesen por un mejor momento.

“Sigo la prensa y se que es un tema candente, pero yo respeto a los Seleccionadores anteriores. Conozco a Charlyn, sé que también ha teñido momentos de forma distintas. Ahora, lo que yo he podido ver es que Charlyn es una jugadora de selección y al menos quiero verla en el grupo y en los partidos y disfrutar de ella cada día “,mencionó.

“No puedo decir porqué tomaban esas decisiones (dejarla fuera) las respeto y vengo con la libertad y la confianza que me están dando de tomar mis propias decisiones, de ser objetivo y dar oportunidades a las jugadoras que los están haciendo bien en su club. Después, que regresen y jueguen tres partidos o no vuelvan será consecuencia la competencia”, concluyó.

