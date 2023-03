Piojo Herrera respalda 'gris' inicio de Cocca en el Tri, pero 'advierte' que está listo para volver a Selección

Diego Cocca no tuvo el mejor debut con la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, pues ante una noche tormentosa apenas y pudo rescatar el empate 2-2 ante Jamaica, lo que generó decenas de criticas por el funcionamiento del equipo en lo que fue su segundo partido al frente del Tri.

Sin embargo, uno de los que salió en defensa del actual estratega nacional fue Miguel Herrera, pues el ‘Piojo’ ya sabe de la presión que existe en ese puesto y sabe que es un proceso largo, por lo que pidió paciencia para Cocca.

"Es un camino que es largo, hasta un Mundial en tres años, paulatinamente irán viendo lo que le gusta al técnico. Lo importante siempre es ganar, el resultado siempre es importante, a algunos les gusta el cómo, siempre empezar con puntos y el pie derecho", señaló el hoy entrenador de Xolos en entrevista para TUDN.

Eso sí, al ser cuestionado sobre si volvería a la Selección Mexicana, no dejó pasar la oportunidad para externar su deseo de volver en algún momento.

"Yo siempre estoy listo, siempre lo he dicho, luego habla uno de selecciones, yo no me candidateo, siempre estaré listo, nunca le diré que no a la selección, yo ya pasé ese proceso, ya viví la selección. Siempre apoyaré a la Selección al máximo, quiero que gane, lo importante es que gane México", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TUCA FERRETTI SOBRE EL TRI: 'ESTE PROCESO VA A COSTAR, SE QUIERE ENDEREZAR EL RUMBO PERO VA A TARDAR'