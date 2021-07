Pizarro tras golear a Honduras: 'Es el mejor partido que hemos tenido en la Copa Oro'

La contundente victoria de la Selección Nacional en contra de Honduras que les dio el boleto a la Semifinal de la Copa Oro sirvió como un aliciente para el grupo ya que finalmente lograron reflejar dentro de la cancha la supremacía y jerarquía en la zona.

“Fue un partido importante, hicimos un muy buen primer tiempo con dinámica y llegadas. Este partido fue clave para lo que viene, el grupo estaba muy fuerte y hoy en la cancha lo demostramos. Creo que va a ser muy importante para lo que viene. A tratar de recuperarnos y enfocarnos en el juego que viene", destacó Rodolfo Pizarro.

“Es un punto muy importante por lo que venía siendo Honduras, lo que venía creciendo. Jugamos un muy buen partido, el mejor que hemos tenido en la Copa. Estuvimos sólidos línea por línea, nos vimos fuertes y crecimos mucho en comparación con los otros partidos”, añadió.

Respecto a su reciente incorporación en el grupo para sustituir a Hirving Lozano, Pizarro aseguró que la adaptación ya no representa un problema considerando que conoce a la perfección al grupo y cuerpo técnico.

“Ya conozco a mis compañeros, sé lo que quiere el técnico. En ese sentido sé lo que tengo que hacer. Me puede costar físicamente porque tenía mucho tiempo sin jugar, tuve una lesión que me duró dos meses y en eso me puede afectar. En lo demás sé lo que pide el profe, los movimientos de mis compañeros y sé lo que hay que hacer”, sentenció Rodolfo Pizarro.

