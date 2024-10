Prensa sobre el juego del Valencia ante Selección Mexicana: "El equipo mentalmente está afectado"

La Selección Mexicana enfrentará al Valencia, 18vo lugar de La Liga, este sábado en el Estadio Cuauhtémoc. Tras un mal inicio de campaña por parte del equipo español, la prensa allegada al equipo considera que el duelo ante el Tricolor llega en un muy mal momento debido a la situación actual del club y a la cantidad de bajas que habrá para este partido.

Luego de nueve jornadas en LaLiga, Valencia tiene seis puntos de 27 posibles, colocándose en puestos de descenso. Ante esta situación, Esther Collado, periodista que sigue de cerca la actividad del equipo, declaró en entrevista para RÉCORD que este amistoso llega en mal momento, pues los jugadores no están bien anímicamente.

“El equipo mentalmente está afectado, está tocado. Aun sin lesiones, es una plantilla corta. No llegan en un buen momento este partido. En el momento pensaron que este partido era beneficioso, pero no pensaron que el equipo iba a caerse de esta manera. Mentalmente, no están preparados, están muy tocados”, dijo Esther.

Asimismo, la prensa española aseguró que la situación actual del club ha desencadenado mucha tensión con los aficionados. Por lo tanto, en lugar de concentrarse al 100% en este partido, se piensa más en el duelo que enfrentarán en Las Palmas al regresar de Fecha FIFA.

“El equipo está en descenso, su concentración es ahorita su próximo partido en LaLiga contra Las Palmas, el cual tienen que ganar sí o sí si quieren dar un paso adelante en la lucha por la permanencia. Ese es el objetivo de este club. El equipo está en una situación delicada, mucha tensión con los aficionados”, se agregó.

