Raúl Gutiérrez: 'Briseño no acudió a Juegos Olímpicos por falta de participación con Tigres'

Raúl Gutiérrez, quien conquistó el segundo título de Mundial Sub 17 con la Selección Mexicana en 2011, reveló que la razón por la que no convocó a Antonio Briseño, defensor y capitán del equipo campeón del mundo con minoría de edad, a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 fue por su poca participación con Tigres en ese momento.

"En ese momento, todos sabían que los que fueran elegidos iban a tener que estar participando permanentemente con sus clubes (primer equipo), en su momento futbolístico y su proceso durante el periodo, prácticamente del 2014 al 2016", recordó el Potro en entrevista con ESPN.

Y es que recientemente el Pollo Briseño rompió en llanto al recordar no haber sido convocado a los Juegos Olímpicos de 2016.

"¿Por qué me dejaste fuera, fui campeón del mundo contigo? Fue un sueño frustrado para mí no jugar los Olímpicos", recriminó Briseño al técnico en charla con Chivas TV.

Sin embargo, Gutiérrez aseguró que este tema lo habló personalmente con el zaguero en su momento para explicar las razones por las que había quedado fuera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POLLO BRISEÑO: ROMPIÓ EN LLANTO RECORDANDO CUANDO QUEDÓ FUERA DE JUEGOS OLÍMPICOS

"Hable con él en su momento, sólo hablé con él y otro jugador que no convoque para 'explicarles' su situación. Hace no más de un año hablé con él y le explique mis percepciones, 'a toro pasado', sobre su no convocatoria. Entonces, creo que le ganó la emoción en la entrevista y, ni hablar. Para la gente es muy fácil confundir el momento actual del jugador, con el momento real de ese mismo jugador hace cuatro años, como en este caso el querido Pollo", sentenció Gutiérrez.

Recuerdo esa Llamada después de dar la lista, que me dijo “no le bajes que te quiero volver a ver en primera división” aquí estoy profe, y en el más grande. Abrazo fuerte y sabes que siempre se le va a querer. — Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) November 14, 2020

En redes sociales Briseño respondió a lo señalado por el Potro y dio a conocer un poco del contenido de esa llamada entre los dos, tras darse a conocer la lista definitiva de los juegadores que acudirían a Río 2016.

"Recuerdo esa Llamada después de dar la lista, que me dijo: 'no le bajes que te quiero volver a ver en primera división', aquí estoy profe, y en el más grande. Abrazo fuerte y sabes que siempre se le va a querer", reactó el actual jugador de Chivas en Twitter.