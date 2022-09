Raúl Jiménez a un par de meses de Qatar 2022: 'Aún no llego al nivel que mostré antes de la lesión'

Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton de la Premier League y la Selección Mexicana, reveló para 'TUDN' aún no estar al nivel que tenía antes de sufrir la fractura de cráneo que sufrió el 29 de noviembre del 2020 y lo invalidó de jugar por ocho meses.

"Sí, me siento bien, al 100 por ciento, pero todavía no llego a ese nivel que mostré antes de la lesión, pero estoy a tiempo y ojalá llegue en los próximos meses para llegar a mi máximo en el Mundial", comentó el nacido en Tepejí del Rió a un par de meses de llegar con el Tri a Qatar 2022.

El futbolista aseguró sentirse bien y dijo haber desaparecido de la convocatoria pasada del Wolves ante el Southampton para prevenir lesiones, pues el compromiso con la justa mundialista está a la vuelta de la esquina.

"Me siento bien, tomaron precauciones para que no fuera algo más serio, pero bien, estoy contento e ilusionado, ya cada vez está más cerca el Mundial. Se decidió no jugar por precaución y creo que fue lo mejor".

ACTUALIZACIÓN del estado de Raúl Jiménez. “Se sintió que su cuerpo necesitaba unos días más para recuperarse después de que sintió un dolor en la ingle durante el calentamiento y no queríamos ponerlo en mayor riesgo de lesión” Más info https://t.co/Xo5tyoHE47 pic.twitter.com/oo81KD2t9q — Wolves Español (@WolvesEspanol) September 4, 2022

Jiménez siente que va en buena dirección después de que su regreso a las canchas se viera de nuevo frenado por una lesión de rodilla en el pasado mes de julio.

"Bien, contento, en un buen momento, creo que en la pretemporada venía haciendo goles, tuve la lesión de la rodilla, paré un poco, regresé cuando la Premier League ya estaba iniciada, pero bien, creo que estoy haciendo bien las cosas, falta todavía para estar lo mejor que puedo estar pero voy por buen camino".

El atacante dejó ver su emoción por la próxima aventura del combinado nacional y agradeció mantener la confianza del timonel Gerardo 'Tata' Martino.

Raúl no se olvidó de mencionar el duro proceso por el que está pasando su amigo y compañero Jesús Manuel 'Tecatito' Corona y compartió cómo vivió la noticia de su lesión.

"Debe ser para él todavía más difícil, me acuerdo que ese día me mandaron mensaje y estaba saliendo de entrenar y ya todo era sobre 'Tecatito', sí te pega emocionalmente y no sólo es mi compañero, es un gran amigo con el que he compartido grandes cosas. He platicado varias veces, sí estaba bajoneado obviamente de sufrir la lesión y después se tranquilizó, se puso en la mente 'ok, me voy a recuperar, voy a hacer lo posible para poder llegar sin acelerar nada', él va a hacer todo para poder llegar".

