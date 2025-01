Raúl Jiménez asegura que podría jugar junto a Santi Giménez en el Tri

Este fin de semana el Manchester United visita al Fulham en Craven Cottage donde el mexicano Raúl Alonso Jiménez espera poder tener una buena actuación frente a los Red Devils.

El delantero mexicano, en la previa al encuentro, habló para TNT Sports en donde, entre otras cosas, habló del tema Selección Nacional previo a la Copa del Mundo del 2026.

Jiménez celebra un gol con el Tri | MEXSPORT|

Alonso Jiménez aseguró que le gustaría jugar junto a Santiago Giménez, delantero del Feyenoord en la Eredivisie, aunque comentó que al final depende el entrenador.

"Bueno, yo creo que sí. Al final es decisión del entrenador, del Vasco, de Rafa, de todos los cuerpos técnicos. Eso, dejárselo a ellos, que vean que nuestras características se complementan bien y bueno, se puede, se puede porque no siempre... Yo creo que se pueden probar distintas cosas, pero bueno, ya como te digo, es cosa de trabajarlo también y hacerlo bien dentro del campo”, comentó el mexicano.

Santi Celebra un gol con el Feyenoord | AP|

"No he hablado con Chicharito"

Asimismo, el delantero del Fulham aseguró que no ha tenido comunicación con Javier Hernández, a pesar de haber roto el récord de goles hechos por un mexicano en la Premier League.

“No, no he hablado con él, no he tenido contacto con él ahorita, pero bueno, estoy contento de haber pasado el récord. Es el esfuerzo que he hecho durante todos estos años, ha estado teniendo su recompensa y bueno, cada uno escribiendo su propia historia y estoy muy feliz de haberlo pasado”, finalizó.

