Raúl Jiménez sobre su regreso a Selección Mexicana: 'Nunca me pasó por la cabeza desistir'

El regreso de Raúl Jiménez a la Selección es uno de los aspectos más destacados en esta Fecha FIFA y el propio delantero aseguró que nunca tuvo la intención de despedirse de las convocatorias nacionales.

“Bien, contento de estar nuevamente aquí, una nueva convocatoria, agradecido de la oportunidad de volver, nunca me pasó por la cabeza desistir, soy una persona que siempre quiere más, nunca me doy por vencido, siempre voy para adelante, qué mejor que un mundial en tu casa”, comentó el atacante nacional.

Es consciente de que ya no es un jugador joven y que a sus 33 años vive la etapa final de su carrera profesional, sin embargo, reconoció que aún sigue aprendiendo de este deporte.

“Yo siempre tengo que estar preparado para en cualquier momento que se me necesite, cuando se me aviente al frente, debo estar preparado para resolver, algo extracancha no, fue algo que pasó en la cancha, estoy en la mejor disposición, quiero hacer historia, creciendo como futbolista, tengo 33 años, pero nunca se deja de aprender, responsabilidad, representar a la selección, estar aquí, es una gran motivación para seguir aprendiendo”, admitió Raúl Jiménez.

