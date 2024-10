Raúl Jiménez va por el récord de goles del Chicharito con el Tri: "No hay imposibles"

Raúl Jiménez, delantero que volvió a las convocatorias con la Selección Nacional para la pasada Fecha FIFA del mes de octubre, todavía tiene la ilusión de poder dejar una marca con el Tricolor antes de que tenga que decir adiós a la casaca de la Selección Mexicana,

El delantero del Fulham, equipo de la Premier League, regresó por la puerta grande después de marcar ante Estados Unidos, lo que lo acerca al sueño de superar lo hecho por Javier Hernández, artillero que tiene el récord de más goles convertidos con el Tricolor.

En entrevista con Claro Sports, el delantero canterano de las Águilas del América aseguró que le gustaría romper el récord que dejó Javier Hernández, sabiendo que podría ser difícil pero, asegurando, que nada es imposible cuando se trata de futbol.

¡VA POR EL RÉCORD DE MÁXIMO GOLEADOR EN SELECCIÓN MEXICANA! “ME GUSTARÍA. ES UNA MARCA DIFÍCIL LA QUE DEJÓ CHICHARITO, PERO NO HAY IMPOSIBLES”

"A ver, me gustaría, es una marca muy difícil que dejó el Chicharo, pero bueno, no hay imposibles, primero tengo que hacer lo que me toca, acá en Fulham para seguir teniendo esas convocatorias y cuando esté allá responder con lo que me toca que es meter goles", aseguró Jiménez.

Javier Hernández marcó un total de 52 goles con la Selección Mexicana, Jared Borgetti es el segundo con 46, mientras que Raúl Alonso Jiménez ostenta la marca de 35 dianas, empatando en el quinto sitio histórico junto a Carlos Hermosillo.

