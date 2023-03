Ricardo Ferretti sobre abucheos al Tri: 'La afición tiene derecho a exigir'

Después de los múltiples abucheos de la afición a la Selección Mexicana en su partido ante Jamaica en el Estadio Azteca, el estratega celeste Ricardo Ferretti argumentó que es válido exponer sus puntos de opinión.

"La afición tiene derecho a exigir, a manifestarse y nosotros lo que tenemos es trabajar, ir a la cancha y hacerlo lo mejor posible. Lo que todos quieren es ver a su equipo ganar", señaló Tuca Ferretti en rueda de prensa.

En conferencia de prensa, el timotel celeste dijo que el aficionado que no tiene criterio se deja influenciar rápidamente por los medios de comunicación.

"Cuando ustedes tienen comentarios positivos, ¿qué pasa? Ahí si me siento muy bien con ustedes y cuando viene la crítica, los quiero golpear. Me halaga, sor mis amigos. Me critica, son mis enemigos. No está bien la ecuación", declaró.

Además, respaldó a los medios de comunicación, argumentando que es parte de su trabajo y se tiene que respetar la opinión.

"Son situaciones normales. Ustedes tienen que hacer su trabajo, tienen que opinar, ¿si influye en la afición? Sí. Si el aficionado no tiene criterio, de deja

influenciar”, finalizó.

