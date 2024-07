¿Robo a México? Conmebol revela audios y videos del VAR en el duelo contra Ecuador

La Selección Mexicana quedó eliminada de la Copa América tras no superar la Fase de Grupos, y en el último partido frente a Ecuador hubieron algunas jugadas que los dirigidos por Jaime Lozano reclamaron ante posibles faltas a favor de México.

El VAR fue el protagonista en el último duelo del Tri ante Ecuador, el videoarbitraje revisó al menos cinco posibles jugadas de pena máxima, cuatro en el segundo tiempo y dos en tiempo de compensación y estos fueron las más destacadas.

Una de ellas, mano de Alan Franco en el minuto 93, el ecuatoriano corta el balón con el talón derecho y este golpea su mano. El árbitro no marca nada y VAR lo respalda.

“Posible falta en ataque. Que no reanude, chequea tranquilo primero la situación de mano. Vamos a chequear, Mario, la acción posible de mano. Juega en balón él con el pie…juega él y el brazo se encuentra en una posición natural para el juego, ¿estamos de acuerdo? Juega el balón con el pie el defensor y después le pega en la mano. Mano no sancionable”, se escucha en la comunicación.

La otra, revierten decisión de penal sobre Guillermo Martínez al minuto 96. El atacante cae al suelo tras un supuesto contacto de Félix Torres. Se marca penal pero el VAR corrige.

“Posible fuera de juego. Juega el balón, tiro de esquina. Cobró penal. Zancadilla, dice, para mí juega el balón en el vivo. Tranquilo vamos paso a paso. Juega el balón el jugador blanco”, se comenta.

“El contacto es de disputa, no hay sujeción, nada los dos van forcejeando…juega claramente el balón, no sancionable. ¿Mario me escuchas? Te voy a invitar a una revisión por posible no penal”, resaltan.

Finalmente determinan que no hay penal y el juego se reanuda desde el tiro de esquina: “Entonces, perfecto. Es saque de esquina”.

