Rogelio Funes Mori defendió su llamado a Selección: "Me lo he ganado"

Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados, se pronunció en defensa de su llamado con Selección Nacional para la fecha FIFA de septiembre. El jugador dijo estar agradecido por ser considerado pese a que no pueda aún disputar minutos con el Tri debido a su recuperación sobre la lesión en la unión musculotendinosa del recto anterior del muslo derecho que sufrió el pasado mes de agosto.

"Lo importante es que ellos me vean cómo voy evolucionando de mi recuperación. Obviamente quizá no pueda competir, pero siempre estar en el grupo y con el plantel es importante para mí", dijo a los medios.

Con respecto a las críticas que el cuerpo técnico de combinado nacional ha recibido por convocar al naturalizado mexicano, el 'Mellizo' dejó claro que se ha ganado su lugar.

"El que sabe de futbol y sabe cómo juego, lo que he demostrado y lo que tengo que seguir demostrando. No me quedo con lo que he hecho, si estoy en la Selección es por algo, porque me lo he ganado y sin duda quiero seguir creciendo".

Funes Mori espera que el Tri llegue a Qatar en su mejor forma para hacer una buena actuación ante Argentina, Arabia Saudita y Polonia.

"Me pone muy contento con los chicos como Henry, Santiago Giménez y Raúl (Jiménez) que le está yendo muy bien allá. Esperemos todos estemos en un buen momento para estar en el Mundial y hacerlo de la mejor manera".

