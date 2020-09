Rubens Sambueza sobre la Selección Mexicana: 'Me sigue ilusionando'

El 2014 representó un año amargo para Rubens Sambueza por no poder ir al Mundial de Brasil 2014 por los reglamentos de FIFA, pero cinco años después con los nuevos cambios tiene las energías renovadas y se declara listo para apoyar a la Selección Mexicana de cara al 2022. La edad no le importa ya que está seguro que puede dar todo.

"Cómo no me va a ilusionar la Selección Mexicana ahora con estos nuevos cambios de FIFA; si en el 2014 estuve a punto de poder ser elegible, imagínate ahora la ilusión es más grande. Creo que a todos los jugadores les ilusiona la selección y sería un orgullo poder defender su camisa; hace muchos años que estoy en el país, siempre muy agradecido con toda la gente de Mexico, me han tocado momentos de mucha gloria gracias a Dios y sería algo hermoso si algún día me llamaran ahora que cambió la regla de FIFA", compartió Sambu.

El mediocampista argentino no lo duda y la playera de la selección nacional le llega el corazon. El mensaje también es claro para Gerardo Martino, el técnico nacional.

"Estaría más que dispuesto en ir si el Tata Martino me llamara, siempre con el compromiso de poder ayudar en lo que más se pueda", señaló Rubens, al tiempo de compartir su frustración por no haber podido asistir en 2014 con el Piojo Herrera por una convocatoria a selecciones menores.

"El sabor que me dejó no poder competir con la selección en el 2014 fue muy amargo y de mucha tristeza, estaba muy ilusionado de ayudar y de poder competir. Faltan varios años para Qatar 2022, primero me gustaría poder tener una oportunidad en la selección y después competir como para poder llegar a ese mundial. Imagina que yo en el 2022 si Dios quiere voy a tener 38 años, por eso hay que mantener un buen nivel y seguir compitiendo de la mejor manera", indicó Rubens.

También se dio tiempo para hablar del ceso de José Manuel de la Torre.

"Todo lo que hablo es con mucho respeto hacia el cuerpo tecnico y jugadores actuales de la selección. Muchos dirán que estoy viejo, pero me parece que la edad no puede ser impedimento cuando uno tiene ganas e ilusión de trascender y de competir", apunto.

"Siempre que uno tiene un proyecto y en ese proyecto los resultados no son los esperados, se tienen que tomar decisiones y en este caso le tocó al profe Chepo ser cesado de su cargo. Seguramente la directiva en diciembre hará lo mismo con nosotros los jugadores, analizará si rendimos o no y tomará decisiones.

Por lo pronto tenemos que mejorar y poder entrar a Liguilla en este torneo. Ojalá podamos conseguir los objetivos al final de temporada", añadió.