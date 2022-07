Ruvalcaba sobre estar en el Tri mayor: 'Hay que trabajar para eso'

Jorge Ruvalcaba, jugador de Pumas, tiene muy clara una meta en su carrera: ser parte de la Selección Mexicana. Y es que a pesar de que ya fue parte del Tricolor juvenil, el futbolista está convencido de ser en el futuro seleccionado mexicano.

"Si Dios quiere, ojalá... lo que pasó con la Sub 20 es parte del futbol porque no siempre se gana, pero ojalá porque es una meta mía jugar con la Selección Mayor y hay que trabajar para lograr eso", dijo a RÉCORD.

A pesar de que es joven y su carrera tiene mucho por delante, Ruvalcaba se concentra en pulir lo que sus entrenadores le han dicho, así como a retribuir la confianza de su familia, para así lo antes posible ser parte de la Selección Mexicana.

"Yo nunca pienso en cosas de mi mismo, pero los profes me dicen qué es lo mejor de mi, que entro y tengo mucha confianza, no tengo miedo de arriesgar que es lo bueno y me dicen que debí seguir haciendo esas cosas.

"Gracias a dios ya mis papás vinieron dos veces y ahorita están aquí mis abuelos y mi hermanito y todos muy felices. Mis abuelos en Los Ángeles iban a todos mis partidos y desde chiquito me apoyaban y ahora que vienen y ven el estadio lleno y los pone muy contentos", expresó.

LILLINI, PIEZA CLAVE EN SU CARRERA

Andrés Lillini es el técnico que debutó a Jorge Ruvalcaba en la Primera División, y lo hizo porque el canterano de Pumas tiene el 'descaro' suficiente para dar buenos resultados, y es justo eso lo que el entrenador le ha pedido al futbolista.

"El profe Lillini siempre me da la confianza y en cada partido me dice que tengo que seguir haciendo lo mismo, jugar con confianza y descarado si se puede decir así, me ha apoyado, cuando necesito algo ahí está.

"Ni me la esperaba (cuando subió al primer equipo). Más que nada porque tenía muy poco en Pumas y hay muchos que llevan años y no se les da la oportunidad de subir, la verdad sí me sentía muy agradecido y con mucha suerte", dijo a RÉCORD Ruvalcaba quien descartó hacer caso a los halagos a su trabajo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TABÓ SOBRE DANI ALVES A PUMAS: ‘ESTÁ EN SU PLENITUD, SERÁ UN PLACER ENFRENTARLO’