Santiago Giménez aceptó que el mejor nivel del Tricolor es con 'Raúl Jiménez haciendo goles'

La posición de delantero central titular en la Selección Mexicana está más disputada que nunca. Raúl Jiménez parece haber sacado ventaja por su buen nivel, sin embargo, Henry Martín, Guillermo Martínez y Santiago Giménez también quieren el puesto.

El ‘Bebote’ ha perdido terreno tras haber sufrido una fuerte lesión que lo alejó de las canchas hasta el 2025. Hoy el delantero habló sobre la actualidad del Tricolor, especialmente con el buen nivel de Raúl Jiménez, tanto con el equipo nacional como con el Fulham.

A pesar de la rivalidad dentro del terreno de juego, Santiago Giménez elogió a Jiménez y confesó que el mejor nivel del tricolor es con Raúl marcando goles. Además, aseguró que si Jiménez, él y otros delanteros están en un buen nivel, se apoyan para seguir mejorando.

“La mejor versión de una Selección Mexicana es teniendo a todos compitiendo al máximo nivel y en ese sentido, es bueno el tener a Raúl Jiménez que está haciendo goles, a Henry Martín, a mí... es bueno tener esa competencia para seguir creciendo”, reveló Santi para TUDN.

En la entrevista el mexicano confesó que Raúl ha sido un ejemplo a seguir para él. De acuerdo con Giménez, la forma en la que su compatriota ha recuperado el nivel tras su fuerte lesión, le hace admirarlo.

“Raúl me genera algo muy lindo y no porque haya hecho los goles, por cómo salió de esa lesión que tuvo, cuando todo se le venía abajo, pudo haber dejado el futbol, su vida corrió peligro y después que haya regresado, después tuvo problemas de pubalgia, esos ejemplos son los que me hacen admirar a alguien.

“Yo admiro a Raúl primero como persona y después como futbolista, pero me da mucha felicidad el presente que está tenido. Ha salido de circunstancias muy dolorosas, hoy lo ves y está brillando. Es un claro ejemplo que hay que seguir”, reveló Santi.

