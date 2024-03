Santiago Giménez se sincera sobre su bajo rendimiento en el Tri: 'Es un cambio drástico'

Santiago Giménez habló sobre las irregularidades en su desempeño entre su participación con el Feyenoord y la Selección Mexicana durante el 2023, lo que generó críticas por parte de la afición.

En una entrevista exclusiva con TUDN, desde Rotterdam, Giménez explicó las razones detrás de sus mejores números mientras juega con el Feyenoord en comparación con su desempeño con el Tri.

"Yo creo que me ha costado el cambio drástico de juego, de compañeros; no estoy diciendo que sean mejores acá o allá, simplemente son diferentes como todos los jugadores. Me ha costado eso, tener un poco más de comunicación, de entendernos más dentro de la cancha, pero eso se va a dar", expresó el delantero.

'Chaquito' aseguró que siempre juega para la Selección Mexicana "con todo el corazón" y prometió dar lo mejor de sí mismo para consolidarse en el equipo de Jaime Lozano en el Final Four de la Concacaf Nations League y en la Copa América 2024.

"Todos los partidos es una oportunidad para poder consolidarme, creo que me ha faltado ganarme esa titularidad porque me ha tocado y no he rendido como he rendido aquí en mi club. Es muy diferente, voy agarrando experiencia y aprendiendo", señaló.

Cabe destacar que Santi Giménez registra cuatro goles en 24 partidos con México, mientras que con el Feyenoord ha anotado 45 tantos en 77 duelos en un año y siete meses.

