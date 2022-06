Selección Mexicana: Furch reafirmó su deseo de ir al Tri y regresarle a México lo que le ha dado

Julio Furch ha declarado en repetidas ocasiones su deseo de representar a la Selección Mexicana, pues asegura que le tiene cariño al país debido a que una parte de su carrera ha sido en el balompié mexicano, además considera que le puede devolver algo de lo que le ha dado México desde que llegó.

"México me ha dado muchísimo y siento que puedo devolverle algo estando dentro de la Selección, defendiendo la camiseta y haciendo lo que yo pueda. La mayor parte de mi carrera la he hecho aquí y siento un gran cariño de parte de la gente, obviamente hay a quien no le va a gustar si me toca estar (en el Tri) el día de mañana, pero yo tratare de no negociar el esfuerzo y tratar de hacer lo mejor por la playera que traigo puesta, ojalá algún día sea la de la Selección", comentó en entrevista con TUDN.

Sin embargo, Julio Furch aseguró que actualmente solo piensa en el Atlas, asegurando que el conseguir un Tricampeonato sería soñado. Asimismo habló sobre los dos títulos que consiguió con los Rojinegros, los cuales considera que son impensados.

"El Tricampeonato sería algo más que soñado, porque el haber ya logrado el Bicampeonato, después de tantos años que no se conseguía y con Atlas después de 70 años de no salir Campeón, pues el Bicampeonato es algo soñado e impensado para muchísima gente", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA SUB 20, EN BUSCA DE MANTENER EL PASO PERFECTO ANTE HAITÍ PESE A ROTACIONES