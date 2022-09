Selección Mexicana: Héctor Herrera analiza si seguir en el Tri después de Qatar 2022

Analiza seguir. El Mundial de Qatar 2022 está a dos meses de que inicie, y podría significar el último de Héctor Herrera, mediocampista de la Selección Mexicana, quien dijo que espera sea un torneo bueno personal y colectivamente para él.

“Ojalá que personalmente me vaya bien y colectivamente mejor porque así nos va bien a todos. Después del Mundial ya veremos si seguiremos o no, yo encantado de seguir a la selección, voy a dar todo de mí en la selección hasta que yo vea que puedo seguir aportando y siendo importante, y si no lo soy pues a lo mejor de atrás poder ayudar de otra manera. Ya veremos qué pasa”, dijo para TUDN el ex del Atlético de Madrid.

Con 32 años, Héctor Miguel confesó que se siente con la madurez y confianza necesaria para tomar un rol importante con la Selección Nacional de México en Qatar 2022.

“Lo principal es poder llegar de la mejor manera al Mundial y poder hacer un gran Mundial, me ilusiona mucho, me veo y me siento bien, es una madurez más importante dentro de mi carrera y eso como jugador te da esa confianza en ti mismo, es importante”.

Sobre su reciente lesión, HH comentó que sí es una inseguridad el poder perderse la Copa del Mundo por una situación física grave. “La verdad que sí te da un poco de nervios y te preocupa porque están pasando muchas lesiones porque se está compitiendo muchísimo,

“Hay muchos partidos, mucho desgaste, pero es el futbol y es lo que hay. Hay que adaptarse y cuidarse para poder llegar lo mejor posible. La verdad que sí entran los nervios porque el Mundial está a la vuelta de la esquina”.

