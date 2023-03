La fortaleza que en algún momento llegó a ser el Estadio Azteca para la Selección Mexicana ha sido cuestionada en los últimos años, sin embargo, para Luis Chávez, futbolista que tendrá la oportunidad de jugar por primera vez con el Tri en esa cancha, el Coloso de Santa Úrsula nunca ha dejado de pesar cuando le ha tocado vivir un partido.

"Al menos a mí en lo personal me ha tocado verlo por televisión, en el Azteca no me ha tocado verlo con gente, el Azteca si pesa porque me ha tocado jugar ahí contra América y Cruz Azul con gente y sí pesa y a lo mejor con Selección la gente pesa más y si puede influir", afirmó el volante del Tri.

Respecto a la decisión de haberse quedado fuera de la convocatoria en el debut de Diego Cocca, Chávez reveló que siempre supieron que no iban a tener minutos en ese partido y era innecesario hacerlos viajar.

"La verdad es que somos un equipo, una sola Selección, aquí no era necesario que hiciéramos el viaje a Surinam porque el Cuerpo Técnico sabía que no íbamos a jugar y así lo planeó desde un principio", aclaró Luis Chávez.

