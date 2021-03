Selección Mexicana: Martino descartó que derrota ante Gales fuera por ausencia de '9' nominal

A pesar de las bajas de Raúl Jiménez, Henry Martín y Alan Pulido, Gerardo Martino rechazó que la falta de un nueve nominal haya sido el motivo de la derrota ante Gales.

Tras perder su segundo partido como timonel de México, el ‘Tata’ explicó que su equipo no pudo desplegar en ningún momento el futbol que domina, derivado del férreo planteamiento defensivo de los galeses.

“Me parece que el partido pasó por otro lugar, me parece que nosotros deberíamos haber forzado el partido por dentro, había contado con la línea de cinco de Gales, teníamos superioridad en mitad de la cancha, lo del delantero centro es la culminación, Chucky tuvo dos situaciones y es muy difícil que un centro delantero con un rival como el de hoy, con gente que nos esperaba mucho atrás tenga más situaciones de gol”, explicó.

“La verdad que sabiendo que Raúl no podía jugar, decidimos convocar a Henry y a Alan, ellos eran nuestras opciones, en su momento cuando tuvieron sus lesiones, en el caso de Henry no pudiendo entrenar ningún día, en el caso de Alan en un entrenamiento, tuvimos que ver las variantes, pero no hay motivo para que estemos preocupados, debemos estar conscientes de la situación, siempre tenemos que seguir intentando, en medida que se produzca este tipo de ausencias y adversidades, porque sin duda lo que pasó con Raúl fue una desgracia, igual que Henry y Alan, no tendría nada de malo mencionar que la derrota pasó por una ausencia de delantero de área, pero no fue ese el problema.”, añadió .

Por tal motivo, ante la falta de participación por parte de Martín y Pulido, Gerardo Martino consideró impropio hablar de otros atacantes como Rogelio Fues Mori.

“Lo único que se me ocurre es que no estoy al tanto de lo que se habla, lo más justo es que se pueda pedir a más jugadores si es que hay jugadores que no tuvieron buen rendimiento, pero hablar cuando hay dos delanteros que no pudieron jugar no me parece lógico”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: CAYÓ ANTE GALES Y ACUMULÓ SU SEGUNDA DERROTA EN LA ERA MARTINO