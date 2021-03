República Dominicana sobre grito homofóbico vs México: 'Deben de entender que no es un juego'

Luego de que la FIFA iniciará una investigación por el grito homofóbico que se escuchó en el partido de México ante República Dominicana, Johan Guzmán, arquero dominicano, se pronunció al respecto.

"Es lamentable que ocurra, no obstante, eso no influyó en mí, yo seguí haciendo mi trabajo. Estaba muy concentrado en el encuentro. No le presté atención, no quería perder mi enfoque", dijo Johan Guzmán a ESPN.

Jonathan Himelfarb, primer asistente de Jacques Passy y quien dirigió ese partido ante México, también criticó el grito homofóbico.

"Esta afición mexicana tiene que entender ya que no es un juego, que no es un yo puedo hacer lo que yo quiera, tienen que reaccionar, entender y comprender que ese grito solo puede traer cosas malas", comentó Himelfarb.

"Después de tanto tiempo la gente vuelve por fin a los estadios, y sería una tristeza enorme que por esta razón no solo se perjudique al equipo mexicano, sino también se vete el estadio y se vuelva a estadios vacíos, que no tienen nada que ver con el futbol que tanto nos gusta", concluyó.