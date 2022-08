Selección Mexicana: ¿Por qué no fue convocado Alejandro Zendejas para el partido vs Paraguay?

Lo condicionaron. Tras salir la lista para la convocación de la Selección Nacional de México para el juego ante Paraguay de la próxima semana, Alejandro Zendejas fue, para muchos, la sorpresa que faltó en el equipo del Tata Martino.

De acuerdo con el colaborador de RÉCORD, Rubén Rodríguez la Federación Mexicana de Futbol lo condicionó, pues le pedían firmar un documento para que rechazara definitivamente a la Selección de Estados Unidos, a la que también puede representar.

“Zendejas, en su momento, fue llamado y le dijeron: ‘¿Quieres venir a la Selección? Fírmame este documento’, ese documento era que en ese momento terminaba o cancelaba su posible llamado a la Selección de Estados Unidos, pero no lo garantizaban estar en la lista de septiembre, ni jugar partido, ni pelear por una oportunidad para la Copa del Mundo”, reveló nuestro colaborador en La Última Palabra.

¡CONDICIONARON A ZENDEJAS EN EL TRI!

¡DE ÚLTIMO MOMENTOOOO! Alejandro Zendejas queda FUERA del Tri, y en exclusiva en #LUP, @ruubenrod nos revela que no va debido a que lo condicionaron con RENUNCIAR a la Selección de Estados Unidos "ZENDEJAS HIZO LO MEJOR" pic.twitter.com/rf0p2d7wgE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 25, 2022

El periodista agregó que Zendejas alzó la voz y dijo que no se le podía condicionar porque no había tomado una decisión, por lo que la FMF lo tomó como que no queria ir al Tricolor, y no fue convocado porque no ‘renunció’ a Estados Unidos.

