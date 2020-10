LBM: Confirmó que no contarán con seguro contra accidentes

La Liga de Balompié Mexicano ha pasado por diversos problemas antes de su inicio como la tercera liga de futbol profesional en nuestro país, y es que ahora se confirmó que no tendrán seguro contra accidentes por parte de la Liga.

Carlos Salcido, presidente de la LBM, compartió un documento oficial que informa que solo tres equipos de los 17 contemplados para dar inicio al torneo POR TI, han realizado el pago de operatividad, por lo que resultó imposible contratar el seguro para los jugadores.

De hecho, el comunicado menciona que varias escuadras aún no han realizado los registros pertinentes, y este hecho complica más la contratación del seguro. Dicho pago de operatividad además de incluir el seguro contra accidentes incluye la credencialización, capacitación para entrenadores, asesoría legal y deportiva y el subsidio de una parte del arbitraje para este primer torneo.

Al final del comunicado se menciona que los dos equipos que ya realizaron el pago correspondiente serán apoyados por la Liga de Balompié Mexicano en caso de tener algún problema en el torneo inaugural, aunque no se especifica si será con un seguro.

Hace algunos días la Liga confirmó que el Atlético Ensenada no iba a formar del próximo torneo luego de que se informara que no se tienen las garantías necesarias para participar en la LBM conforme a lo establecido, equipo que se quedara sin director deportivo luego de la renuncia de Ramón Ramírez por no contar con las condiciones para su correcta gestión.

De momento el torneo POR TI iniciaría el 14 de octubre con 17 equipos y con el calendario que ya estaba establecido antes de la salida del Atlético Ensenada.

