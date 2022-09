Rubens Sambueza: 'Me hubiera encantado terminar mi carrera en el América'

Cuando se piensa en el América Campeón del 2013 se piensa inmediatamente en ciertos jugadores que fueron clave para el título, siendo uno de ellos Rubens Sambueza, que fue parte fundamental de aquel equipo que le remontó a Cruz Azul en el Estadio Azteca y que posteriormente ganaría más títulos con las Águilas.

En cuatro años que estuvo en la institución, el argentino se ganó el cariño de los aficionados azulcremas por sus actuaciones y por su carácter. El aprecio fue mutuo, pues incluso el propio mediocampista aseguró en repetidas que le hubiera encantado terminar su carrera en el club de Coapa.

Previo a enfrentarlos en la fecha doble, Sambueza reiteró que su deseo, antes de firmar con Atlético San Luis, era firmar con Las Águilas, sin embargo, le cerraron la puerta por su edad.

"Lo he dicho, me hubiese encantado terminar mi carrera futbolística en el América, por diferentes razones o circunstancias no se dio, uno entiende también a la directiva que busca jóvenes que tengan un gran futuro, y no se ha dado. Yo creo que esa idea en mi cabeza ya no está, trato de vivir el día a día, si toca ir a donde sea lo voy a hacer.

"Como siempre dije, muy agradecido y feliz por todo lo que uno pudo dar al equipo, o en este caso a la liga, no sé. Estoy muy tranquilo disfrutando el día a día, hoy me siento muy bien, obviamente me gustaría jugar mucho más, me siento capacitado para hacerlo pero hay decisiones que uno tiene que aceptar, pero cuando llegue el retiro, en el club que esté, lo haré de la mejor manera y feliz, sabiendo que di todo con las otras camisetas", sentenció.

América buscará alargar su buena racha este martes cuando reciba en el Estadio Azteca al Atlético de San Luis, que ha tenido un paso irregular en el Apertura 2022, aunque los potosinos han logrado mantenerse en zona de Repechaje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: DE LOS EQUIPOS MÁS AFECTADOS POR EL ARBITRAJE EN EL APERTURA 2022