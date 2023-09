Cuauhtémoc Blanco sobre Chivas en Clásico Nacional: 'Les faltan tres o cuatro jugadores muy buenos'

Cuauhtémoc Blanco, exjugador americanista, aseguró que al Guadalajara le hace falta tres o cuatro jugadores muy buenos para que sea un buen Clásico Nacional luego de la derrota de los rojiblancos ante los azulcremas en la grama del estadio Azteca el pasado sábado.

“Las Chivas con todo respeto no tenían cómo atacar y creo que les faltan tres o cuatro jugadores muy buenos para que sea un buen Clásico. No sé si lo puedan correr o no (a Veljko Paunovic), pero el América hizo un muy buen partido, creo que a Chivas le falta sacar mejores jugadores de cantera”, agregó.

Por su parte, Cuauhtémoc, quien estuvo presente en el partido de las Águilas frente al Rebaño, también aseguró que el cuadro de Coapa realizó un buen partido y que ve a las Águilas para campeón de la Liga MX.

“Ellos deben seguir trabajando (América) hicieron un buen partido. Estaba con mi compadre Duilio (Davino) y decíamos que el América está muy fuerte para la Liguilla porque tiene muchos jugadores muy buenos.

“En la Liguilla puede pasar lo que sea, pero sí lo veo campeón. Me da gusto que hayan sacado un buen resultado”, contó el exfutbolista mexicano.

El conjunto azulcrema buscará seguir en el camino de la victoria dentro del torneo liguero cuando visite en la Corregidora el próximo miércoles al Querétaro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PAUNOVIC DESTACÓ LA CLAVE PARA REPONER EL CAMINO DE CHIVAS: "HAY QUE VOLVER A TRABAJAR"