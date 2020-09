Herrera: 'América no tiene la culpa de que Chivas no esté en fases decisivas'

Desde 2013 a la fecha Chivas sólo se ha clasificado a cuatro de 12 Liguillas, y de ellas ha sido eliminado en dos ocasiones por las Águilas.

Y a pregunta expresa para Miguel Herrera en videoconferencia, el estratega azulcrema aseguró que no es culpa de las Águilas si existe una decaída en el interés del Clásico Nacional, por la falta de juegos importantes entre los equipos.

"No es nuestra culpa eh, nosotros ahí estamos, estamos jugando contra Cruz Azul, Tigres en momentos decisivos porque ahí están ellos y ahí estamos nosotros, la verdad que no es nuestra culpa", dijo el Piojo.

"No es nuestra responsabilidad porque se haya ido a menos o no el clásico, nosotros estamos en las Liguillas peleando para llegar a la Final, a Cuartos, Semifinales, si no nos han tocado partidos decisivos de esa índole ante Chivas es porque no los encontramos en el camino", añadió.

A pesar de esto el estratega azulcrem no restó ninguna importancia al Clásico Nacional ante el Guadalajara.

"Yo sigo insistiendo, este es el clásico más importante, porque mueve a toda la República Mexicana y mucha gente de los Estados Unidos, entonces hay que pensar que es un clásico muy importante que mueve a las masas y no importa como jueguen los equipos", sentenció.

