América: Miguel Herrera consideró que no respetaron el proceso de LF Tena en Chivas

Miguel Herrera, técnico del América, analizó a Chivas previo al Clásico Nacional y dijo que no hay mucha diferencia entre el equipo de Luis Fernando Tena y el de Víctor Manuel Vucetich y consideró que al Flaco no se le respetó su proceso.

"No ha cambiado mucho (Chivas), cada DT pone al jugador que le gusta más, son diferentes circunstancias, pero en mi opinión a Luis Fernando (Tena) no le respetaron su proceso, pero yo no veo que Chivas haya cambiado tanto.", declaró en conferencia de prensa.

El Piojo dijo no sentirse amenazado por enfrentar a un entrenador tan experimentado como Vucetich, pues su experiencia lo respalda; sin embargo, señaló que se siente amenazado por el rival, al cual consideró un equipo bien dirigido.

"Ya voy para 18 o 19 años dirigiendo, respeto la jerarquía de Víctor, en los equipos que ha estado, más que verme amenazado por Víctor, amenazado por el equipo de enfrente, que es un buen equipo y está bien dirigido", explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL HERRERA: 'AMÉRICA VS CHIVAS ES EL CLÁSICO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS'