Javier Aguirre: 'El Clásico Nacional es uno de los mejores de toda América'

Javier Aguirre debutó con el América en 1979 y se mantuvo por seis años en el club azulcrema antes de emigrar al Atlante y Osasuna de España, para después terminar su carrera en las Chivas donde jugó por seis años más.

El Vasco es de los jugadores que tuvieron la oportunidad de vestir las dos playeras más importantes del futbol mexicano, por lo que es una voz autorizada cuando de hablar del Clásico Nacional se trata.

"El Clásico es apasionante, lo dijo Memo Ochoa, que nunca pasará de moda. Estén como estén los equipos, se olvida todo, la estadística queda de lado. Se juega a tope. Es el Clásico número uno de México, me atrevería a decir que es uno de los mejores de toda América, sin lugar a dudas", reveló Aguirre en entrevista con Marca Claro.

"Los he vivido, los he sufrido y los he gozado. Toda la semana te preparas, cuando sale el calendario marcas en rojo ese partido. La directiva lo sabe y también la afición", añadió.

El ahora entrenador confesó guardar cariño por ambas instituciones, por lo que se reservó un pronóstico para el juego del próximo sábado.

"No me atrevo, ha habido momentos en los que uno era amplio favorito y estaba en buen momento, ante un rival liquidado y con lesionados y va y te gana. No importa la localía. Puede ser en el Azteca o en Guadalajara, ahora no va la gente, pero da igual, la afición siempre apoya en los dos lados. No me atrevo, deseo que sea limpio, bien jugado, con goles y espectáculo. Los dos técnicos son amigos y que gane el mejor", sentenció Aguirre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLUB AMÉRICA: FEDERICO VIÑAS PODRÁ JUGAR VS CHIVAS EN EL CLÁSICO