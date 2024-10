Jardine menosprecia a Chivas: 'No me genera nada'

El Clásico Nacional, uno de los enfrentamientos más apasionados, divide a México en dos bandos cuando América y Chivas se enfrentan.

La rivalidad entre estos dos clubes, que representan a las aficiones más grandes del país, suele trascender el terreno de juego. Sin embargo, para el director técnico del América, André Jardine, Chivas es solo uno más de los equipos en la Liga MX.

Durante una entrevista, el estratega brasileño señaló que su enfoque está en el desempeño de otros clubes como Toluca y Cruz Azul, dejando entrever que la rivalidad con Chivas no ocupa un lugar especial en su agenda.

“Siendo sincero, nada”, declaró Jardine sobre lo que representa la rivalidad América-Chivas.

“Cada uno con sus problemas, tenemos los nuestros. Chivas es uno de los rivales de la Liga y para mí no es el único; no es fácil enfrentar a Pumas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca. Hay varios equipos hoy que tienen nivel para pelear por el título, entonces me preocupa igual jugar contra Chivas que con Toluca o con Tigres”, expresó en charla con TUDN.

