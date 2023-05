Luis Ángel Malagón manda mensajito a Chivas: "La grandeza del América es única"

En la Perla Tapatía no espantan. En América tienen claro que jugarse el boleto a la Final contra Chivas no les da miedo, pues saben que las Águilas son el equipo más grande del país, así lo manifestó el guardameta del equipo, Luis Malagón.

"Lo de favoritos lo ponen ustedes (prensa) no me pongan palabras que no he dicho. La grandeza que tiene América es única por algo, es el más grande de México ¿Asustar?, ni que fueran fantasmas, son un gran equipo, pero América es América y no tendría por qué asustarse", declaró el guardameta azulcrema.

La sacudida que dejó la derrota ante Atlético San Luis en el estadio Azteca dejó una lección y ahora el equipo está consciente que deben de jugar a tope siempre sin importar que lleven ventaja.

"Jugar a muerte siempre, hay situaciones en las que no sales al cien, pero cada día es diferente, cada partido es nuevo, la vida te va dando nuevas aventuras, este jueves es una de ellas y creeme que cambió todo, tenemos la ilusión de ganar y así va a ser", afirmó Luis Ángel Malagón.

