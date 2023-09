Ruso Brailovsky luego del Clásico Nacional: 'Querétaro va a ser más difícil que Guadalajara'

El exjugador y extécnico del América, Daniel 'El Ruso' Brailovsky, aseguró que el próximo partido de los de Coapa frente a Gallos Blancos del Querétaro, será más difícil de lo que fue el duelo frente a Chivas el sábado pasado en el Clásico Nacional.

El argentino también afirmó que si el conjunto azulcrema no sale campeón no se logra nada, ya que los americanistas no se 'conforman' con la victoria ante los rojiblancos.

"Yo separo lo de este partido porque el paladar americanista permite ganar como sea este partido, pero se ganó jugarlo bien, en los demás se sufrió mucho y no se ganó bien. Si empezamos a pensar que ya estamos del otro lado, el partido contra Querétaro va a ser más difícil que contra Guadalajara. Los americanistas no se conforman con esto, si estamos contentos, pero si no sale campeón no se logra nada”, contó El Ruso en entrevista para Claro Sports.

Asimismo, el argentino compartió su punto de vista de cómo le pareció el juego de las Águilas sobre el Rebaño.

“Es algo normal. Fue cuatro veces mejor. Nunca me espero este tipo de clásicos con un equipo que apenas se esfuerza 15 minutos, en este caso Guadalajara, y lo digo con mucho respeto porque tiene muy buenos jugadores. Ahora si su técnico no quiere usar a (Víctor) Guzmán y a Conejito (Brizuela) con la experiencia que tienen y que me quieren hacer ver que no hay problemas internos, cosa que no creo porque después de las declaraciones de Paunovic en Estados Unidos que a los jugadores no les gustaron, eso difícilmente se lo perdonan a los técnicos”, agregó.

También, 'Ruso' Brailovsky, expresó que hay muchas cosas que mejorar en el cuadro americanista y que el estratega azulcrema lleva poco tiempo al mando de los futbolistas.

“Hace falta mucho, hay muchas cosas por mejorar. El técnico lleva poco tiempo trabajando y no con el equipo completo. Hay que darle un tiempito, mínimamente un torneo. Me parece que hizo un buen trabajo en San Luis, pero hay que darle tiempo. Nadie puede negar que Kevin Álvarez es una gran incorporación, Ramón Juárez es una grata sorpresa, Igor Lichnovsky hizo un trabajo sensacional, destacamos muchísimo a Diego Valdés y Leo Suárez, pero para mí el jugador de los últimos tiempos es Jonathan dos Santos, no entiendo por qué no lo ponían, anda bárbaro”.

