Richard Núñez consideró que la afición de Cruz Azul fue muy dura con él por fichar con América

Richard Núñez cree que los aficionados del Cruz Azul fueron muy duros con él cuando decidió irse al América.

El exjugador uruguayo entendió la molestia de los celestes, porque se fue con los acérrimos rivales, aunque ellos lo criticaron fuertemente sin saber el contexto.

"Sí, fueron muy duros. Yo entiendo el enojo, pero creo que debieron informarse. Si me hubiera quedado sentado en el banco y cobrando el dinero, la puteada más chica hubiera sido del tamaño del Estadio Azul y no quería eso", mencionó en charla con RÉCORD.

Se fue del Cruz Azul porque el entrenador Sergio Markarián ya no lo quería y consideró que le iría mejor en el América de Daniel Brailovsky.

"Sí, fue exactamente por eso. Yo entendí el enojo de la gente, pero en ese momento yo tenía que tomar una decisión por mí y por mi familia. Yo creí que era la mejor opción, aunque sabía que iba a desaparecer el cariño de la gente. No quería estar sentando en un banco, cobrando y sin jugar, eso no está en mi código", agregó.

"Sí, el 'Ruso' me llamó y me dijo que me quería. Yo le di mi palabra, le dije que sí. En realidad, fue algo muy rápido", añadió.

Los aficionados del América esperaban mucho de Richard Núñez; sin embargo, el sudamericano no pudo sobresalir.

"No me sentí cómodo. Yo soy muy honesto y autocrítico. La verdad es que no cumplí con las expectativas, no rendí y no jugué a nada. No pude amoldarme a la institución, más allá de que pienso que en seis meses tuvimos cuatro técnicos, eso marcaba la pauta de que en sí el club no estaba bien. En lo personal sí, fracasé totalmente", finalizó.

