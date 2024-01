Andrés Guardado confiesa que América intentó ficharlo: 'Me dijo vente para acá'

Pudo ser azulcrema, Este martes, Andrés Guardado, nuevo futbolista de León, confesó que América buscó ficharlo, sin embargo, el mediocampista rechazó la oferta de las Águilas.

"Hay momentos que te va a tocar sufrirla. Cuando descendí con Deportivo La Coruña me habló el América para venir, me dijeron, 'vente para acá, no juegues en Segunda División', pero me dije, ‘a ver, voy a jugar en Segunda, es malo entre comillas, pero es mi último año de contrato y si lo hago bien me va a salir mercado porque había tenido años regulares con el Deportivo y aposté por eso.

"En ese momento pensé, si me va mal en algún momento el América o alguien me va a volver a querer, pero el estar acá (en México) y regresar (a Europa) va a estar muy difícil, es apostar un poco por eso.

"Después si no sale bien, bueno, yo no criticaría a ninguno de los que regresan si realmente la pelea y cuando ya no tienen oportunidades se regresan, no se pudo, pero si van y pelean, hay que arriesgarse a no tener lo que uno busca y si eres constante obtienes seguramente el resultado que quieres", reveló Andrés en entrevista para TUDN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUARDADO EN SU PRESENTACIÓN CON LEÓN: 'AQUÍ NO SE VALORA AL JUGADOR MEXICANO QUE SE ESFUERZA'