Javier Aguirre elogió a Solari: 'Es un lujo tenerlo aquí, me ha sorprendido su América'

Javier Aguirre, técnico de Rayados, elogió el trabajo que ha hecho Santiago Solari como entrenador del América, e incluso reconoció que las Águilas son un serio candidato a levantar el campeonato.

"Santiago lo enfrenté yo de entrenador y él en el Madrid, y un jugador extraordinario, de una familia extraordinaria, a su padre y a su tío yo creo que alguna vez me tocó enfrentarlos y es una familia que abrevan futbol desde que nacen.

"Él tiene muy buenos conceptos, muy buenas bases, además es un perfil perfecto para entrenador, preparado, una persona con la que se puede hablar de futbol. Tiene mucha experiencia, es un lujo tenerlo aquí y me ha sorprendido gratamente su América, se encontró pronto y tiene un América aspirante al título", dijo a Fox Sports.

Finalmente, el 'Vasco', quien está contento con su equipo, advirtió que Rayados va por el título de este torneo.

"Por supuesto domo que estoy en esa línea, estoy motivadísimo, pleno, lleno, con muchas ganas y en tres semanas tenemos que levantar el título por supuesto es un compromiso que tenemos aquí, no vine a otra cosa que no fuera competir, justificar el salario y seguir trabajando. Siempre intento mejorar, hacer algo más y en eso estamos. Mi equipo me ilusiona", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUEBLA: CHRISTIAN TABÓ SUEÑA CON UNA FINAL ANTE CRUZ AZUL O AMÉRICA