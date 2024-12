Tano Ortiz sobre Final América vs Rayados: "Se ve que hago buen trabajo"

Fernando Ortiz es posiblemente una de las personas con más historia en la próxima Final de Liga MX pues, el entrenador dirigió tanto América como a Monterrey en las últimas temporadas, sin embargo, nuca logró llegar a la Final con estos clubes.

Ahora, previo a que se lleve a cabo el partido de Ida entre Águilas y Rayados, el ahora estratega de Santos confesó que está contento de ver a ambos clubes peleando por el título pues, refleja su trabajo. Además, espera que pronto él también pueda competir en una Final.

“Se ve que hago un buen trabajo. Buen trabajo previo a una Final. En ese sentido estoy tranquilo y consciente de que en un momento se me va a dar, pero feliz de ver a equis equipo que yo he dirigido que están en chances de Finales. Estoy tranquilo con el trabajo que hago y sé que en algún momento se me va a dar”, reveló el estratega.

Con respecto a la Final, el entrenador argentino confesó que ambos clubes tienen posibilidades de levantar el trofeo, sin embargo, no se atrevió a dar a un favorito para poder llevarse el campeonato.

“Yo creo que ambos tienen una plantilla muy interesante para poder coronarse. América lo hizo de manera consecutiva, Monterrey quiere finalmente coronarse. Cualquiera que sea campeón merece ser campeón”, finalizó el DT en entrevista para ESPN.

