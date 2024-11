Liga MX y Alcaldía Benito Juárez sin acuerdo para reapertura de Estadio Ciudad de los Deportes

No hay acuerdo. A pesar de que el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, se presentó en la Alcaldía Benito Juárez, el Estadio Ciudad de los Deportes no tendrá actividad este miércoles. Por lo tanto, el duelo entre América y Pachuca de este miércoles no se jugará en dicho recinto.

Carlos Ponce de León, colaborador de RÉCORD pudo confirmar que el partido entre Águilas y Tuzos no se jugará en dicho recinto y todo parece indicar que el duelo se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, pues eso prefieren del lado de las Águilas.

Otra opción es que Pachuca albergue el partido del próximo miércoles, y pagar la localía después.Sin embargo, RÉCORD pudo saber que, América no quiere disputar el partido en el Hidalgo. Ellos no quieren jugar dos veces de visita y poner en riesgo la clasificación directa a Liguilla. Saben que el domingo en Toluca está complicado y por eso quieren asegurar el pase contra Pachuca como local.

Luego del duelo entre Cruz Azul y Santos del sábado, el Estadio Ciudad de los Deportes fue clausurado por la alcaldía Benito Juárez. Esto debido a que junto con la Plaza México infringieron con las medidas de Protección Civil al realizar eventos masivos en el mismo día y horario.

Ante tal situación, el recinto aún se encuentra resguardado y a pesar de que Mikel Arriola asistió a la Alcaldía Benito Juárez, no hay un acuerdo para la reapertura. Incluso, Carlos Ponce de León, confirmó que se presentaron documentos en la alcaldía; sin embargo, aún faltaron y ante tal situación no se levantará la clausura.

Asimismo, múltiples personas de Protección Civil se hicieron presentes en los alrededores del estadio. Sin embargo, ninguno afirmó con certeza que el estadio podrá liberarse pronto.

