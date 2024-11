Alcalde de la Benito Juárez tras el cierre del Estadio de la Ciudad de los Deportes: "O cumplen o no abren"

Este lunes, día y horas después de que se cerraron la Plaza de Toros México y el Estadio de la Ciudad de los Deportes, Luis Mendoza, alcalde de la Benito Juárez, habló sobre las faltas en los protocolos en las que incurrieron los inmuebles, razón suficiente para cerrar ambos recintos a minutos de terminados los diferentes eventos.

Mendoza, que estuvo en El Buen Morning de RÉCORD+, aclaró los motivos por los cuales cerraron ambos recintos, además de expresar que los vecinos de las colonias aledañas a los inmuebles han comunicado su malestar por los eventos, la densidad de gente, los autos y demás situaciones que ocurren cada que hay un evento en la Plaza o en el Estadio.

"Yo tomé la decisión de suspender las actividades en material de protección civil, la logística dentro de los eventos no les dio, el responsable soy yo, yo decidí y tomé la decisión, soy responsable de salvaguardar las vidas de los asistentes a los dos inmuebles ¿Quieren seguir funcionando? Le corresponde a las empresas y a los dueños cumplir con las prevenciones que les hice en material de protección civil, si no cumplen con estos requerimientos no se va a abrir, si no cumplen antes de esto (miércoles) yo no voy a permitir que se abra el estadio", comentó el alcalde.

Asimismo, el alcalde aclaró cuanto tiempo tienen los responsables de los inmuebles para cumplir con los requerimientos y las prevenciones en materia de protección civil, además de comentar que existe una multa administrativa, además de la económica, pero, hasta que no cumplan con los requerimientos de Protección Civil, los inmuebles no se pueden abrir.

"Ayer se les notificó, jurídicamente, a los representantes legales, ellos tienen tres días para solventar las prevenciones en materia de protección civil que yo les hice, si ellos cumplen y atienden las prevenciones, inmediatamente pueden abrir, no estoy viendo que nada más sean multados, tienen que cumplir con los requerimientos, sin querer adelantarme, considero que el miércoles no podrán tener público", argumentó el alcalde.

América, ¿sin público?

Este miércoles, las Águilas reciben a los Tuzos del Pachuca, con el Estadio Ciudad de los Deportes como sede original. Sin embargo, ante la clausura del recinto, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, indicó que "no cree que haya afición en las gradas".

Ante ello, es posible que el encuentro se mude, con Toluca como la principal opción de acuerdo a lo que RÉCORD pudo saber.

