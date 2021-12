América: DT de Puebla negó fichaje de las Águilas sobre Israel Reyes

En América siguen en la búsqueda de un Defensa Central, pero saben que la opción de sumar a otro futbolista extranjero en esa posición es inadecuado considerando que 3 de sus defensores son foráneos, por lo tanto la búsqueda se reduce a un futbolista nacional descartando totalmente la posibilidad de que Unai Bilbao llegue al Nido azulcrema.

El nombre del defensor español tomó fuerza hace algunos días, pero fuentes cercanas al club confirmaron a RÉCORD que el futbolista de San Luis por ahora no es opción para el equipo, en su lugar se está buscando al jugador de Puebla, Israel Reyes.

Se sabe que el defensor de La Franja es el deseo del Cuerpo Técnico de las Águilas, sin embargo, las negociaciones parecen estar detenidas a pesar de que el propio futbolista manifestó a la gente que lo rodea su deseo de sumarse al club y alcanzar a su compañero, Salvador Reyes y es que la directiva poblana pactó con su entrenador Nicolás Larcamón que la única baja se daría en este mercado sería la del atacante Christián Tabó.

“Lo de Israel no hay ninguna posibilidad, la directiva se comprometió conmigo a que la única salida iba a ser la de Christian (Tabó) y lo del Fideo que está la posibilidad de que se confirme en estas horas, pero no tendríamos más salidas que esas, así que no lo veo como una opción y de hecho es el acuerdo que tengo con la dirigencia”, confirmó el estratega argentino.

No obstante, en Coapa seguirán tocando puertas del mercado nacional para reforzar la zona que pide su entrenador, y solo en caso de que se confirmen más salidas de jugadores extranjeros, es que la directiva buscaría a un defensor no formado en México.

