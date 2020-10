Adolfo Ríos sobre el América vs Pumas: 'Es el Clásico más pasional'

Adolfo Ríos, exportero que vistiera las camisetas de América y Pumas como profesional, fue tajante y aseguró que el Clásico Capitalino es el Clásico más pasional del futbol mexicano.

“Sí, es el Clásico más pasional del futbol mexicano, yo creo que son las aficiones que manejan en el entorno toda esa pasión y todo ese desbordar de emociones y creo que sí es el Clásico que lleva más pasión en las tribunas”, declaró el exportero en entrevista con RÉCORD.

Pese a que en los últimos años existe un dominio muy marcado de las Águilas sobre los Universitarios, Ríos minimizó las estadísticas y aseguró que éstas salen sobrando al momento de jugar el partido, ya que la intención de ambos equipos es ganar.

“Las estadísticas no cuentan en la situación de jugar los Clásicos, los momentos de los equipos o cómo hayan quedado en su torneo regular tampoco cuentan, ya lo que cuenta es estar en el Clásico el día del partido, porque muchos equipos piensan que las estadísticas pueden contar, pero no es así, en el momento que arranca el partido ya se olvida lo que hay detrás y se juega con una sola intención que es ganar, y un resultado se puede dar en cualquier momento para cualquier equipo”, comentó.

El apodado 'arquero de Cristo' dijo también que tanto azulcremas como auriazules tienen la misma presión por ganarle al odiado rival, por lo que vaticinó que ambas escuadras saldrán al terreno de juego a luchar para llevarse los tres puntos.

“Ambos equipos tienen la presión extra, una emoción, un compromiso por ganar este tipo de partidos y no quiere decir que si lo gana uno al otro no le ha interesado ganarlo, esto tiene que ver con la pasión particular de las dos instituciones y ambas instituciones lucharán por llevarse esos tres puntos”, finalizó.