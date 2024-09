América vs Pumas: Rivalidad que en Coapa se forja a la par de la de Chivas

Este fin de semana, América y Pumas viven una nueva edición del Clásico Capitalino, una de las rivalidades más acérrimas en Liga MX. Incluso, del lado de las Águilas, se atreven a decir que esta hostilidad se forja en Fuerzas Básicas al mismo nivel que contra Chivas.

En entrevista para RÉCORD, Raúl ‘Bala’ Salinas, uno de los máximos exponentes de esta rivalidad, contó que esta enemistad la vivió a tope desde Fuerzas Básicas. Cabe recordar que el ‘Bala’ fue traspasado de América a Pumas en 2006, donde fue recibido por la afición universitaria de manera muy hostil y añadió un capítulo más a esta rivalidad.

“Yo lo viví en carne propia en Fuerzas Básicas y cuando nos tocaba ir a jugar a CU o a veces en el Seminario de Acoxpa. Me tocaron campales de mamás contra mamás; papás contra papás; entrenadores, tanto en América o en Pumas es un partido que no podías perder y ahí se te inculca no perder ese Clásico”, declaró Salinas.

De igual forma, Diego Cervantes, actual entrenador en el Nido, indicó que esta rivalidad entre Águilas y Felinos se forja al mismo nivel que el del Clásico Nacional contra Chivas. “Los dos son Clásicos, los dos se heredan de la misma manera, Chivas es el Clásico Nacional y contra Pumas es una rivalidad de aquí, de la zona, los dos son partidos que se tienen que ganar sí o sí”

Del lado de Pumas, Axel Uriel Rodríguez, actual jugador de la Sub-18 del conjunto universitario, señaló que en Cantera el ambiente es distinto durante la semana del juego ante América. Asimismo, recalcó que dos semana previas al juego ante las Águilas comienzan a sentir la adrenalina de dicho partido.

“Incluso una semana atrás, sin quitarle el mérito al otro rival, pero ya sabemos que nos toca América. Y ya empezando esa semana se siente el ambiente de que nos enfrentamos al América y que el objetivo nada más es ganar. Toda la semana se vive esta sensación. Se juega el orgullo de que los dos están en la misma ciudad, el orgullo que se pelea, la posición. Eso hace que sea un Clásico”, comentó en entrevista para RÉCORD.

