Salida de Raúl 'Bala' Salinas de América a Pumas fue por influencia de Víctor Aguado y Lapuente

Raúl Salinas, jugador formado en América, vivió el reto más complicado de su carrera cuando decidió ser jugador de Pumas durante el Torneo Clausura 2006; desde su llegada al conjunto auriazul la afición le hizo saber que su presencia no era bien vista en el Pedregal.

“Sí fue un tema complicado pasar de América a Pumas; yo sabía un poco a dónde me metía porque jugué toda mi vida en Fuerzas Básicas de América y sabía que desde Cantera eran partidos que no podías perder. Pero se da la oportunidad de ir a Pumas, no entraba en planes con Víctor Manuel Aguado y el Profe Lapuente me dijo de la posibilidad de ir a Pumas y tomé la decisión”, comentó en entrevista con RÉCORD.

“Las agresiones empiezan en mi primer partido de Pretemporada en Metepec; a lo lejos escuchas, eran como 50 aficionados de Pumas gritando ‘Salinas es un maricón’; estuvo complicado el tema con la afición; me cobijó mucho el grupo tanto de América, porque cuando empezaron las agresiones me dijeron que tenía contrato con ellos y que podía regresar sin problema, pero yo tomé el reto de ir a Pumas, me sentía con el carácter”, añadió.

Con toda la hostilidad que Salinas estaba viviendo con actos que sucedían en su contra a la luz pública, la directiva de América le propuso a su jugador volver a Coapa pensando en su seguridad, pero la respuesta del lateral fue firme y se quedó a cumplir su contrato en Pumas.

“Agradecí a América por la oportunidad de regresar, pero ya estaba tomada la decisión de ir a Pumas y directiva y compañeros fueron un gran respaldo. Joaquín Beltrán, el Profe España, Gustavo Vargas, su Auxiliar, Aarón Padilla (QEPD), que era mi presidente, en todo momento estuvieron protegiéndome y dándome ánimos y estuve 6 meses. No me arrepiento de haber ido a esa gran institución”, relató Raúl Salinas.

