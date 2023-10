Antonio Mohamed aseguró que el silbante del Clásico Capitalino solo salió a obedecer órdenes y que ante eso no se puede, pero Henry Martín externó que su gol no tuvo por qué haber sido anulado y en todo caso ahí mismo le hicieron un penal que no fue marcado.

"Él queda mal, se exhibe solo, no me gustaría hablar mucho de eso porque respeto al señor, a su trabajo, su carrera, pero lo que hizo es una falta de respeto para el partido porque no fue lo que sucedió, me hacen un penal que no me marcan y luego crítica eso, no escuché la conferencia, pero se exhibe solo", explicó el goleador del América.

Antes del final del juego, el Turco les hizo la señal de que el partido estaba pagado, lo que desató un confrontamiento verbal.

"El partido no acaba y abandona a su equipo, se está yendo, pasó junto a nosotros y empieza a hacer señas de que se pagó, se amañó el partido y si hay video no sé si pueda hacerse algo. Lamentable porque se mancha el juego cuando ellos se plantaron bien en la cancha, hicieron un gran partido y hay que saber perder", comentó Henry Martín.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JARDINE ASEGURÓ QUE TODAVÍA LE FALTA ALINEAR A HENRY, VALDÉS Y QUIÑONES JUNTOS CON AMÉRICA