Líder de la competencia y todavía no ha probado su mejor once. André Jardine aclaró que le gusta mucho el funcionamiento de su equipo con todas sus variantes, pero todavía no ha podido ver juntos a Diego Valdés, Julián Quiñones y Henry Martín, la ofensiva que anhela probar.

"No sé si hablar así. El elenco da muchas variantes y no sabemos cuál va a jugar la liguilla o en momentos decisivos. Hay jugadores que no están en su mejor nivel. Todavía no hay un partido con Henry, Diego y Julián. Los quiero ver juntos", comentó el entrenador.

"Hoy fue para jugar con dos puntas, con Brian atrás y Leo por dentro, pero fue la primera vez que lo hacemos. Desde el inicio dije que es necesario tiempo y bien cuando llegaron al frente que la que tiene mayores respuestas es la que va a estar en la cancha", añadió.

No obstante, destacó que no importa quién es el que juegue el compromiso y la actitud sobran en su equipo.

"Todos los jugadores la dedicación que tienen todos los días, la forma en la que juegan cada partido me encanta. Vamos por un buen camino. Es un grupo humilde, sabemos que debemos mejorar mucho, pero no les falta actitud o compromiso", sentenció André Jardine.

