Henry Martin y Brian Rodríguez se encararon en el Clásico Capitalino

La adrenalina desbordada que provoca un partido de la intensidad de un Clásico Capitalino puede llevar al enfrentamiento entre jugadores de un mismo equipo. Así les ocurrió a Henry Martin y Brian Rodríguez, en los minutos finales del encuentro ante Pumas.

Ya con el marcador en contra 2-1, el uruguayo fue uno de los jugadores que André Jardine mandó al campo para buscar el empate. Sin embargo, la única acción que protagonizó fue la roja que recibió por tirar una patada a César 'Chino' Huerta sin el balón en disputa.

El jugador de Pumas fue el primer en provocar, pero Rodríguez cayó en el juego y Fernando Guerrero no dudó en mostrarle la tarjeta roja. Entre los reclamos de los jugadores de América, Henry se acercó a su compañero a pedirle que se callara y que se marchara del campo.

El capitán azulcrema se encaró con molestia frente a Brian por no mantener la cabeza fría y hacerse expulsar; el sudamericano tampoco tomó a bien los gestos del goleador americanista. Igor Lichnovsky se interpuso entre ambos hasta que Rodríguez finalmente se fue al vestidor y dejó a su equipo con 10 hombres.

Calentura del partido, aseguró Henry Martín

Al final del partido y en atención a los medios de comunicadión en zona mixta, el capitán de las Águila aseguró que no fue nada mayor. "La calentura del partido. Estábamos buscando el empate, lo expulsan y me enojo. Tal vez no era el momento de decirlo, de agarrarlo así, pero fue lo que me nació en ese momento".

MINIMIZA LA PELEA Henry Martín aceptó que la noche fue agridulce; por un lado logró su gol cien con América, pero no pudieron salir con la victoria. Sobre la discusión con Brian Rodríguez: "La calentura del partido. Ya hablé con él, ya está todo tranquilo". @v_ddiaz pic.twitter.com/NX2fNHsNrH — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 21, 2024

"Ya hablé con él, no pasó a más. Todo tranquilo, que no se especulen cosas que no son, el equipo está bien. Me sentí ahí con la responsailidad de decir las cosas, pero no fue el momento. Ya pasó, las cosas están bien, tengo una gran relación con Brian y simplemente se trató de la expulsión".

