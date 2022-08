Jorge Sánchez sobre el Clásico Capitalino: "Somos los mejores fuera y dentro del campo"

Este sábado se juega una edición más del clásico capitalino, sin embargo, Jorge Sánchez ya no estará en la cancha para defender los colores del América. Pero esto no es un motivo para no desear la victoria de los que hoy ya son sus excompañeros.

“Tenemos que ganarles, tenemos la espinita de lo que paso las ultimas veces. Me hubiera encantado jugarlo y pelear a muerte que sepan que somos los mejores fuera y dentro del campo, que tenemos la mejor afición que somos el equip, el más grande y hay que demostrarlo dentro del campo, inyectarles esa garra”, sentenció en entrevista con TUDN

Aunque Jorge Sánchez es canterano de Santos, el equipo que manda en su corazón son las Águilas, es por eso que, aunque deja el Nido, el lateral expresó su cariño a la institución azulcrema y la refirió como su casa, en donde fue campeón de Copa y Liga MX.

“Tenemos que ganar sí o sí, yo me voy, pero esta es mi casa y siempre seguirá siendo mi casa”, finalizó antes de partir a los Países Bajos.

