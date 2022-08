Uno de los momentos más complicados para Jorge Sánchez fue la final de 2019 contra Rayados en la que como consecuencia de un error los de la Sultana pudieron marcar el gol que obligó a definir el partido desde el manchón penal, sin embargo, el nuevo futbolista del Ajax aseguró que ese tropiezo lo fortaleció mentalmente y lo hizo crecer como futbolista.

“Lo de la Final fue un momento complicado de mi vida, seis meses que no se me olvidaba, son cosas que uno no quiere que le pasen. Estoy contento porque salí de ese bache, me costó trabajo, pero estuve con personas que me ayudaron bastante, mi familia siempre estuvo al pie conmigo, apoyándome”, reveló el lateral.

“Me voy con una mentalidad positiva, muy fuerte; lo malo es que a veces uno no quiere cometer errores, pero estamos expuestos a cometerlos, aunque no lo quiera. Si cometo otro error, no me voy a caer porque ya me pasó una vez y me puede pasar mil veces. Tengo metas que pase lo que pase tengo que cumplirlas”, añadió.

Sobre su siguiente reto en Países Bajos, Jorge confirmó que haber vivido la presión de América le facilitará entender y asimilar el compromiso de llegar a uno de los equipos más ganadores de la Eredivisie.

“Puedo decir que llevo una gran ventaja de eso porque estoy en América y siempre teníamos que estar a la altura de América. Es mucha presión acá y es lo mismo en Ajax, es el más grande de allá, hay mucha presión, todos quieren que seas campeón. Me voy con ilusión de poder jugar, darle un granito de arena a Ajax y a mis compañeros. Estoy con ansia de que ya arranque yo por esa banda derecha”, finalizó Sánchez.

